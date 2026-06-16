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Samsun'da motorlu kara taşıtları bir yılda 37 bin arttı

Samsun'da motorlu kara taşıtları bir yılda 37 bin arttı
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TÜİK verilerine göre Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı son bir yılda 37 bin 731 artarak 549 bin 388'e yükseldi. En büyük artış özel amaçlı taşıtlar, motosiklet ve otomobilde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı son 1 yılda 37 bin 731 adet artarak 549 bin 388'e yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Samsun'da mayıs ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 bin 629 adet (yüzde 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 37 bin 731 adet (yüzde 7,4) artarak 549 bin 388 adede ulaştı. Samsun, toplam 549 bin 388 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip oldu.

Ayrıca 2026 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 549 bin 388 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,4'ü (265 bin 931 adet) otomobil, yüzde 2,3'ü (12 bin 503 adet) minibüs, yüzde 0,3'ü (bin 744 adet) otobüs, yüzde 16,6'sı (91 bin 75 adet) kamyonet, yüzde 2,3'ü (12 bin 571 adet) kamyon, yüzde 17,9'u (98 bin 568 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (bin 321 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12'si (65 bin 675 adet) traktörden oluştu.

Samsun'da Mayıs ayında 11 bin 691 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 63,8 ile ilk sırada yer alan otomobili, yüzde 16,5 ile kamyonet ve yüzde 9,5 ile motosiklet takip etti. Samsun'da 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 20), motosiklet (yüzde 13,9) ve otomobil (yüzde 8,0) şeklinde gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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