Samsun'da Fırıncılar 200 Gram Ekmeğin fiyatını 15 TL'ye Çıkarmak İstiyor

Samsun'da fırıncı esnafı, 210 gramlık somun ekmeğin 12,5 TL'den satıldığı mevcut fiyatın yükseltilerek 200 gram ekmeğin 15 TL'den satılmasını talep etti. Vatandaşlar ise son zammın üzerinden çok fazla zaman geçmediğini belirterek talebe tepki gösterdi.

7 Şubat'ta Samsun'da ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseltilmişti. Valiliğin itirazı sonrası mahkeme 14 Mayıs'ta zammı iptal etmişti. Samsun Fırıncılar Odası'nın 20 Mayıs'ta çıkardığı yeni tarifeyle ekmek, 12,5 TL'den satılmaya devam etmişti. Karadeniz'in birçok ilinde ekmek fiyatının 15 TL'ye çıkmasının ardından, Samsunlu fırıncılar da zam talebini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne iletti.

"200 gram ekmeğin 15 TL olması talep ediliyor"

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eyüb Güler, esnaftan zam talebi geldiğini belirterek, "Talep değerlendiriliyor. Haftaya komisyonda görüşülecek ve alınan karar bakanlığa sunulacak. Talep 200 gram ekmeğin 15 TL olması yönünde. Duruma bakacağız" dedi.

Esnaftan gerekçe: "Maliyetler her gün artıyor"

Zam talebini gerekli bulan fırıncı Dursun Şahin, şunları söyledi:

"Odun, elektrik, su ve işçi masrafları her gün artıyor. Buna bakarak ekmeğe zam gelmesi normal. Diğer tüketim araçlarına baktığınızda ekmeğin fiyatı gayet uygun. Tüm maliyetlere her geçen gün zam geliyor. Biz üreticiler için de hayat çok zor."

Vatandaş tepkili

Bazı vatandaşlar talebi artan maliyetlere göre normal bulurken, diğerleri ekmeğe kısa sürede zam geldiğini hatırlatarak, "En son zammı valilik iptal etmişti, 15 TL olması istenen ekmek tanesi 10 TL'den satılmalı" diye konuştu. - SAMSUN