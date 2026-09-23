Samsun'da çay zammı teklifi İl Ticaret Müdürlüğünce yüksek bulunup geri gönderildi

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Samsun'da simidin ardından çay fiyatlarına zam talebi de onaylanmadı.

Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, kahvehanelerde 20 TL olan çayın 25 TL'ye, çay ocaklarında 15 TL olan çayın ise 20 TL'ye çıkarılması yönündeki teklifin, fiyatların yüksek bulunması nedeniyle geri gönderildiğini söyledi.

Tarifelerin önce ilgili birlik tarafından onaylandığını belirten Kara, "Kahvehanelerde çayı 25 TL, çay ocaklarında 20 TL yaptık. Birlikten onay aldık ancak İl Ticaret Müdürlüğü fiyatları yüksek bulduğu için geri gönderdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı