Samsun'da her 100 çalışana 85 emekli düşüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı verileri, Samsun'da çalışan–emekli dengesinin kritik bir noktaya geldiğini ortaya koydu. Kentte 376 bin 796 aktif sigortalıya karşılık 321 bin 222 emeklinin bulunması, her 100 çalışana yaklaşık 85 emeklinin düştüğünü gösterdi.

1 milyon 382 bin nüfuslu Samsun'da SGK'lı aktif çalışanların toplam nüfusa oranı yüzde 27,3 olarak hesaplandı. Buna karşılık emekli aylığı alanların nüfus içindeki payı yüzde 23,2'ye ulaştı. Çalışan ve emekli sayıları arasındaki farkın giderek azalması dikkat çekti.

Aktif sigortalıların büyük bölümünü 4/a kapsamındakiler oluşturdu. 256 bin 488 kişiyle 4/a'lılar, toplam aktif çalışanların yaklaşık yüzde 68'ini meydana getirdi. 4/b'lilerin oranı yüzde 13,7 olurken, 4/c kapsamındakilerin payı yüzde 18,2 olarak kayıtlara geçti.

Emeklilerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 4/a kapsamında emekli olanlar toplam emeklilerin yaklaşık yüzde 64,4'ünü oluştururken, 4/b'lilerin oranı yüzde 21, 4/c'lilerin oranı ise yüzde 14,6 olarak hesaplandı.

Bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı 572 bin 366'ya ulaşırken, bu rakam Samsun nüfusunun yaklaşık yüzde 41,4'üne karşılık geldi. SGK sisteminden doğrudan ya da dolaylı faydalanan nüfusun kent genelinde oldukça yüksek bir seviyede olduğu görüldü.

Genel sağlık sigortası kapsamında tescilli 90 bin 356 kişi bulunurken, bunların yüzde 70,1'inin priminin devlet tarafından ödendiği, yüzde 29,9'unun ise primini kendisinin karşıladığı belirlendi.

Öte yandan aktif çalışan 4/a'lılar içinde yer alan 10 bin 764 çırak ile 22 bin 986 stajyer ve kursiyerin, bu statüdeki sigortalıların yaklaşık yüzde 13,2'sini oluşturduğu bildirildi. - SAMSUN