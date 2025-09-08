Haberler

Samsun'da 87 Av Tüfeği İhale ile Satışa Çıkacak

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, mülkiyeti kamuya geçen 87 av tüfeğini 18 Eylül 2025 tarihinde ihale yoluyla satışa sunacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından yakalanan ve mülkiyeti kamuya geçen 87 adet av tüfeği, 18 Eylül 2025 tarihinde ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu silahlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/k maddesi uyarınca "pazarlık usulü" ile ihaleye sunulacak. İhale, Samsun DKMP Müdürlüğü'nde teşekkül edecek komisyon huzurunda gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
