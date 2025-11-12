Haberler

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yolcu Trafiği 1,3 Milyonu Aştı

Güncelleme:
Samsun Çarşamba Havalimanı, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 million 325 bin 410 yolcu ağırlarken, Ekim ayında toplam yolcu trafiği 137 bin 621 olarak kaydedildi. Uçak trafiği ise iç hatlarda bin 416, dış hatlarda 159 olmak üzere toplamda bin 575'e ulaştı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 10 aylık (Ocak-Ekim) dönemde yolcu trafiği 1 milyon 325 bin 410 kişi olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 121 bin 695, dış hat yolcu trafiği 15 bin 926 oldu. Böylece Ekim'de toplam 137 bin 621 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 416, dış hatlarda 159 olmak üzere toplamda bin 575'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda bin 169 ton oldu.

Öte yandan 10 aylık dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 325 bin 410 kişi, uçak trafiği 14 bin 497, yük trafiği de 12 bin 335 ton olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

