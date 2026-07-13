Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 6 aylık yolcu sayısı 788 bini aştı

Samsun Çarşamba Havalimanı haziran ayında 139 bin 929 yolcuya hizmet verirken, yılın ilk yarısında ise toplam 788 bin 219 yolcuya ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. DHMİ verilerine göre, haziran ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hatlarda 123 bin 791, dış hatlarda ise 16 bin 138 yolcuya hizmet verildi. Böylece haziran ayında toplam yolcu trafiği 139 bin 929 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 179, dış hatlarda 127 olmak üzere toplam bin 306'ya ulaştı. Aynı dönemde yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplam bin 285 ton olarak kayıtlara geçti.

2026 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda toplam 788 bin 219 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 7 bin 284, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 6 bin 815 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı