Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda 'pazar' talebi

Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda durgunluk dikkat çekerken, bazı satıcılar bu durumu pazarın cumartesi günü kurulmasına bağladı.

Cumartesi günleri kurulan Samsun 2. el Otomobil Pazarı'nda alıcılar da satıcılar da satışların olmamasından yakındı.

"Oto pazarının cumartesi değil pazar günü olması lazım"

İnsanların pazara daha çok ilgi göstermesi için oto pazarı gününün, cumartesiden pazara çekilmesi gerektiğini ifade eden Nihat Şentaş, "Çarşamba'dan Samsun Oto Pazarı'na 2005 model arabamı satma için getirdim. 194 bin TL fiyat yazım. 2-3 kişi fiyat sordu. Satabileceğimi düşünmüyorum. Pazarda yeterli alıcı yok. Bunda pazarın cumartesiye denk gelmesi de etkili olabilir. Pazar günü olsa daha kalabalık olabilirdi. İlçemden buraya kadar geldiğime değmedi. Birazdan da geri döneceğim" dedi.

"Kafamdaki fiyatla pazardaki otomobiller arasında 50 bin TL fark var"

Belirlediği fiyatla pazardaki fiyat arasında uçurum olduğuna değinen Ünal Erikçi, "Araba fiyatları model ve yılına göre değişiyor ama fiyatlar bana uçuk geldi. Benim kafamdaki fiyatla pazardaki otomobiller arasında 50 bin TL fark var. Pazarda bir de yeterli araba yok. Olan arabalara da afaki fiyat söylüyorlar. 200 bin TL'lik bir araba bakıyorum. Aradığım arabayı bulamadım" diye konuştu.

"1992 model Şahin'e 90 bin TL istiyorlar"

Kendisinin de al-satçı olduğunu belirten Mehmet Çakmak, "Pazarda benim istediğim araba yok. Ben 45-50 bin TL'lik araba arıyorum. Bir tane 1992 model Şahin sordum, ona da 'orijinal' deyip 90 bin TL istiyorlar" şeklinde konuştu.

"70 bin TL'ye kadar araba arıyorum, bulamıyorum"

70 bin TL'lik bir araba bulamadığını vurgulayan İsmet Gündoğdu ise şunları söyledi:

"60-70 bin TL'ye araba arıyorum. Benim sorduğum arabalara 150 bin TL'den aşağıya fiyat vermediler. Pazarda da hareketlilik yok. Eskiden bu pazar yollara kadar dolardı. Şimdi kimse yok." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi