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Salihli'de fidan dip kurdu uyarısı

Salihli'de fidan dip kurdu uyarısı
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Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz, erik, kayısı, badem ve şeftali üreticilerini meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açabilen 'Fidan Dip Kurdu'na karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zararlının larvaları ağaç köklerinde beslenerek sararma ve kurumaya neden oluyor.

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz, erik, kayısı, badem ve şeftali üreticilerini meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açabilen "Fidan Dip Kurdu"na karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, halk arasında kök kurdu veya ağaç kök kurdu olarak da bilinen zararlının, özellikle larva döneminde ağaç köklerinde beslenerek ciddi zarar oluşturduğu belirtildi. Kök sisteminin zarar görmesiyle ağaçlarda önce sararma, ardından kuruma meydana gelebildiği ifade edildi. Yetkililer, üreticilerin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmelerini isterken, ağaç diplerinde yabancı otların temizlenmesi, düzenli sulama ve gübreleme yapılması gibi kültürel mücadele yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde görülen ergin böceklerin toplanarak imha edilmesinin de mücadelede etkili olduğu kaydedildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zararlının tespit edilmesi halinde vakit kaybetmeden gerekli mücadele yöntemlerinin uygulanması gerektiğini belirterek üreticilere duyarlı olmaları çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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