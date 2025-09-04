Salihli'de kapya biberde hasat zamanı

Salça ve tarhanaya lezzet katan, Ege Bölgesi'nde en güzel kapya biberlerin yetiştirildiği Manisa'nın Salihli ilçesinde kırmızı incide hasat sevinci yaşanıyor.

Salihli'nin kırsal Kemer, Poyraz ve Hacıhıdır Mahallelerinde tütüne alternatif ürün olarak ekilen, salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharat yapımına, hatta turşuya varana kadar birçok alanda kullanılan, giderek kullanım alanı artan, tarıma dayalı sanayinin ve hazır gıdaların vazgeçilmez hammaddesi olan kapya biber (kırmızı biber), bölgenin baş aktör ürünlerinden biri haline geldi. Mayıs ayında toprakla buluşturulan kapya biber fideleri, Eylül ayının ilk günlerinde hasat vermeye başladı. Olgunlaşan biberler, tek tek toplanıp, sofralarda yerini almak üzere çevre il ve ilçe pazarlarına gönderiliyor.

Türk mutfağının önemli tatlarından olan kırmızı biberler, bölge insanın şifa kaynağı olarak tanımladığı tarhana yapımının yanı sıra közlenerek de tüketiliyor. - MANİSA