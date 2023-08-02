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Ekonomist Necmettin Batırel'den benzin ve motorin için ürküten tahmin: 44 TL'ye yükselecek

Ekonomi Haberleri

"Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel, sürekli zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili korkutan bir tahminde bulundu. Batırel, "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek." dedi.

Kamuoyunda "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel, sık sık fiyatı değişen akaryakıtın daha da zamlanacağını söyledi. Batırel, "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek." dedi.

EKONOMİST BATIREL'DEN ÜRKÜTEN TAHMİN

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda peş peşe zam geldi. Neredeyse her gece zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel'den ürküten bir tahmin geldi.

44 TL'YE YÜKSELECEK

Twitter hesabından paylaşım yapan Batırel şunları söyledi: "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek."

Şakkadanak Necmettin'den benzin ve motorin için ürküten tahmin

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

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