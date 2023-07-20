Sakarya Büyükşehir Belediyesi İstiridye Mantarı Üretimine Başladı

Tarımsal kalkınma hamlelerine devam eden büyükşehir belediyesi, yeni kurduğu üretim tesisinde en lezzetli istiridye mantarlarını sofralara taşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hamlelerine devam ediyor. Tıbbi aromatik bitki, kenevir, domates, çikolata ve birçok alanda üretim tesislerini faaliyete geçiren Büyükşehir, son olarak mantar üretimine de başladı. Erenler D-100 Karayolu üzerinde açılan 5 odalı Mantar Üretim Tesisi ilk ürünlerini verdi. Tesiste yapılan ilk hasada Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı. 5 adet tam otomasyonlu üretim odasının yer aldığı, Türkiye'de örnek sisteme sahip tesiste yetişen ilk ürünler göz doldurdu. İçerdiği Potasyum, fosfor, selenyum, magnezyum, demir ve çinko değerleriyle en zengin minerale sahip besinler arasında olan 'istiridye mantarı' için ilk hasat başladı.

Küçükesence'deki tesisle beraber yıllık 50 ton civarında mantar hasat edeceklerini belirten Yüce, "Sakarya Park'ın hemen karşısında Türkiye'de örnek sisteme sahip olan mantar üretim tesisini inşa ettik. 112'şer metrekalerlik 5 adet tam otomasyonlu üretim odasının yer aldığı tesisimizde ilk hasadı geçtiğimiz günlerde yaptık. Sıralı üretim prensibiyle yıl boyunca hasat yapabileceğiz. Soğuk hava deposu ve paketleme üniteleri de tesisimize ekleyerek Küçükesencedeki tesisimizle beraber yıllık 50 ton civarında mantar üretimi yapabileceğiz. Ürettiğimiz mantarlarımızı ise toptan satışlar, esnaf ve BELPAŞ mağazaları vasıtasıyla tüketicilerle buluşturacağız. Hedefimiz Sakarya'mızı ülkenin en önemli istiridye mantarı üretim üssü yapmak" dedi. - SAKARYA