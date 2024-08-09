Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na ziyarette bulundu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcılarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları Yasin Barutcu ve Mustafa Irgatoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Ziyarette sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin gündemindeki birçok konu Sağlık-Sen Yönetimi tarafından gündeme getirildi.

Görüşmede ana gündem maddesi olan üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi oldu. Üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi konusunda büyük bir beklenti olduğunu dile getiren Genel Başkan Doğan, Sağlık-Sen Üniversite Hastaneleri Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'na gelen eşleşmeleri Genel Müdür Şentürk ile paylaştı. Genel Müdür Şentürk de üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın ve YÖK'ün koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

3+1'liler için hazırlanan 'Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu' hakkında bilgi verildi

Görüşmede Doğan, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 3+1'li sağlık profesyonellerinin yer değişikliği (Becayiş) yapabilmesine yönelik hazırladıkları Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu hakkında da bilgi verdi. 3+1 sisteminden dolayı sözleşmeli personelin 4 yıl tayin talebinde bulunamadığına dikkat çeken Doğan, Sağlık Bakanlığı'ndan becayişin önünün açılmasını istedi ve önerilerini dile getirdi. Öte yandan Sağlık-Sen Yönetimi, Sağlık-Sen'in sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine yönelik taleplerinin olduğu listeyi de Genel Müdür Şentürk ile paylaştı.

Talep listesinde yer alan ve dikkat çeken maddeler

"Sağlık profesyonellerinin giydiği forma 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalıdır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfından yer alan diğer lisansiyerler sırasında bulunan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının da taban ödeme katsayıları artırılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün desteği ve katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışanların kadrolu istihdamı sağlanarak yıllardır yaşadıkları mağduriyetlere son verilmelidir.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan çalışanların, eğitim durumlarına göre genel idare hizmetler kadrolarına atanmaları sağlanmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu çalışanlarına verilecek idari izinlere yönelik mesai saatlerinin hesaplanması hususunu da kapsayan bir düzenleme yapılarak, resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının hak kayıplarının önüne geçilmelidir." - ANKARA