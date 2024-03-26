Üye Girişi
Haberler

Sağlık Çalışanları İdari İzin Mağduriyeti Yaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Diğer kamu çalışanları izin yaparken hekim, hemşire, ebe çalışarak mağdur oluyor, yetmiyor çalıştığının karşılığını alamayarak ikinci kez mağdur ediliyor" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 6'ıncı ve 7'inci Dönem Toplu Sözleşme'de hüküm altına alınmasına rağmen idari izin günlerinde diğer kamu görevlilerinin izin yaptığını fakat sağlık çalışanlarının çalıştığını ve bu durumun sağlık çalışanları için hak kaybına yol açtığını belirtti. Konu hakkında basın açıklaması yayımlan Doğan, sağlık personelinin idari izin nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkat çekti.

"Sağlık Personeli İki Kez Mağdur Ediliyor"

Önceki yıllarda idari izin günlerinde görev yapan sağlık profesyonellerinin bu haktan yararlanmadığını belirten Doğan, "Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede kamu görevlileri idari izinli iken acil serviste çalışan hekim, hemşire görevine devam edecek. Doğum salonundaki ebe işine ara vermeyecek. Yoğun bakımda tedavi duraksamadan sürecek. Yani sağlık hizmetinin seyrinde bir aksama olmayacak. Ancak, kesintisiz sağlık hizmetini sağlayan ebe, hemşire, hekim, sağlık memuru, teknik personel idari izin nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. 6. ve 7. Dönem Toplu Sözleşme'de hüküm altına alınmasına rağmen idari izin günlerinde çalışan personel hak kaybına uğramaktadır. Diğer kamu çalışanları izin yaparken hekim, hemşire, ebe çalışarak mağdur oluyor, yetmiyor çalıştığının karşılığını alamayarak ikinci kez mağdur ediliyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu Sorun Artık Çözüme Kavuşturulmalıdır"

Sağlık-Sen olarak mağduriyetlerin son bulması için mücadele ettiklerini belirten Doğan, "Bu konuyu toplu sözleşme masasına taşıdık, Kamu Denetçiliği Kurumu'na ilettik, Bakanlığa başvuruda bulunduk ve Nisan ayında yapılacak Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı'nda bir kez daha gündeme getireceğiz. Geçtiğimiz bayramda bu sorun vardı, bu bayramda yine bu sorunu yaşıyoruz, çözülmezse önümüzdeki bayramda yine bu sorunu yaşayacağız. Sürüncemede bırakılan; hekimi, hemşireyi, ebeyi, sağlık teknisyenini mağdur eden bu sorun artık çözüme kavuşturulmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Faruk Doğan Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title