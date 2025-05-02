Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, atama bekleyen sağlık personellerine müjdeyi verdi. Bakan Memişoğlu, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALACAK

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

TERCİHLER 2-8 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."