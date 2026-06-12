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Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer aldı

Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer aldı
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Brand Finance'in 2026 yılı araştırmasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin en değerli 125 markası arasında 75. sırada yer aldı. Listedeki markaların toplam değeri 19,6 milyar dolara ulaşarak yüzde 15 arttı.

MARKA değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl 20'nci kez yayımlanan ' Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları – Türkiye 125' araştırmasında ISG, Türkiye'nin en değerli markalarından biri olduğunu açıkladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Brand Finance'in 2026 yılı prestijli listesinde 75'inci sırada yer aldı. Rapora göre, listede yer alan en değerli 125 markanın toplam değerinin, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen geçen yıla göre yüzde 15 oranında ciddi bir artış gösterdiği bildirildi. Geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar seviyesinde olan toplam marka değerinin, bu yıl 19,6 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Raporda, özellikle yurt dışı operasyonları güçlü olan ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren markaların, Türkiye'nin toplam marka değerine en büyük pozitif katkıyı sağlayan itici güçlerden biri olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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