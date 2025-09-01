Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Günlük Uçuş Rekoru!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dünkü günlük uçuş sayısında yeni bir rekora imza attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 855 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu rakamın havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş sayısı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, HEAŞ'ın, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Havalimanında bir önceki günlük uçuş rekorunun kırıldığı 4 Ağustos'ta 840 uçuş gerçekleşmişti.