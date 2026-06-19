Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Avrupa'nın en dakik havalimanı' oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Avrupa'nın en dakik havalimanı' oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EUROCONTROL verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 88'lik zamanında kalkış oranıyla Avrupa birincisi, İstanbul Havalimanı ise yüzde 86 ile ikinci sırada yer aldı.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 24. hafta (8-14 Haziran 2026) güncel ağ performans raporunu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı gerçekleştirdiği uçuşlarda yüzde 88'lik zamanında kalkış (Departure Punctuality) oranına ulaşarak Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ise yüzde 86'lık oranla ikinci sırada yer aldı.

Avrupa havacılığının önde gelen diğer merkezlerinden Oslo Havalimanı yüzde 83, Kopenhag Havalimanı yüzde 80 ve Viyana Havalimanı yüzde 79 oranında zamanında kalkış performansıyla listede yer aldı.

'HAVACILIĞA KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır şunları ifade etti:

"Meydan Otoritesi HEAŞ olarak hedefimiz, misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarken, operasyonel mükemmelliği esas alan anlayışımızla ülkemizin havacılık vizyonuna katkı sunmaya devam etmektir. Bu veriler elbette anlık bir başarı değil, adım adım işlenen bir planlamanın sonucu olmakla birlikte, Sabiha Gökçen'in yalnızca yüksek trafik hacmini başarıyla yöneten bir havalimanı olmanın yanı sıra aynı zamanda operasyonel verimlilikte Avrupa'nın referans noktalarından biri haline geldiğini göstermektedir. Elde edilen bu başarı, yoğun hava trafiğini emniyetli, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetme kabiliyetimizle, paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü koordinasyonun ve uzun vadeli planlama anlayışımızın somut bir sonucudur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

Paylaşım geldi bile! Icardi Galatasaray'da

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar