Sabancı Gençlik Seferberliği, Uluslararası Ödüller Kazandı

Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği, International CSR Excellence Awards'ta (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Ödülleri) 3 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli The Green Organization tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyada kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği en prestijli platformların başında gelen International CSR Excellence Awards'ta 2025 yılı kazananları açıklandı.

Bu kapsamda, "Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek" amacıyla 2024'te Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği, "İnisiyatifler" kategorisinde altın, "İletişim" ve "Kurumsal Vatandaşlık" kategorilerinde ise 2 gümüş olmak üzere toplam 3 ödüle layık görüldü.

Sabancı Gençlik Seferberliği, böylece katıldığı ikinci büyük küresel organizasyondan da ödülle dönmüş oldu.

Sabancı Gençlik Seferberliği, Davos Communication Awards'ta da "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk/ESG" kategorisinde ödüle hak kazanmıştı. Sabancı böylece, bu yıl 30 farklı kategoride ödüllerin verildiği organizasyonda, Türkiye'den ödüle layık görülen tek Topluluk olmuştu.

Mayıs 2024'te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, bugüne kadar 22 bin gence ulaşılırken, 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi aktif olarak hizmet vermeye başladı.

Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması, projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, Sabancı Gençlik Seferberliği'nin, yalnızca genç kuşaklara duydukları inancın değil, aynı zamanda ülkenin yarınlarına dair sorumluluk alma kararlılıklarının da bir göstergesi olduğunu belirtti.

Projenin katıldığı iki küresel organizasyondan da ödülle dönülmesinin, kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bu seferberlik, ülkemizin şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birine uzun vadeli bir çözüm sunma potansiyeline sahip. Sabancı Gençlik Seferberliği sadece 13 aylık bir geçmişe sahip olmasına rağmen bu kısa sürede 22 bin gencimize dokunduk. Seferberliğimizi, önce Türkiye'de yaygınlaştıracak, sonra da dünyanın Sabancı'sına yakışır şekilde yurt dışına çıkararak gençlerimizi dünya teknolojileriyle, küresel girişim ekosistemleriyle tanıştıracağız. Seferberlikte katkıları olan tüm Sabancı Gönüllüleri'ne şükranlarımı sunuyorum."