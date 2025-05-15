S&P: ABD-Çin Tarife Gerilimi Geçici Rahatlama Sağladı

S&P: ABD-Çin Tarife Gerilimi Geçici Rahatlama Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standard & Poor's, ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimindeki azalmanın geçici bir rahatlama sağladığını, ancak küresel ticaret ortamının kredi koşulları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ile Çin arasında tarife gerilimindeki azalmanın geçici bir rahatlama sağladığını, bazı riskler şimdilik azalsa da küresel ticaret ortamının kredi koşulları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, ABD ve Çin'in, 12 Mayıs'ta, geniş tabanlı bir anlaşmanın sağlanmasını kolaylaştırmak için karşılıklı olarak gümrük vergilerinde 90 günlük bir düşüşe gittiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Piyasa tepkisi olumluydu ancak politika belirsizliği yüksek kalmaya devam ediyor. Ticaret politikasında normalleşmeye dönülmesi için daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Çin arasındaki son tarife hamlelerinin büyüme açısından olumlu olduğu kaydedilen açıklamada, bazı riskler şimdilik azalsa da küresel ticaret ortamının kredi koşulları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği belirtildi.

ABD ve Çin yönetimleri, hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen görüşmelerin ardından uzun yıllar sonra ilk kez ticaret konusunda ortak bir açıklamada yayımlamıştı. Söz konusu açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak geçici süreyle tarife indirimine gideceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün süreyle yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Putin'den kritik karar! Başkomutanı görevden aldı
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.