S&P: ABD-Çin Tarife Gerilimi Geçici Rahatlama Sağladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ile Çin arasında tarife gerilimindeki azalmanın geçici bir rahatlama sağladığını, bazı riskler şimdilik azalsa da küresel ticaret ortamının kredi koşulları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, ABD ve Çin'in, 12 Mayıs'ta, geniş tabanlı bir anlaşmanın sağlanmasını kolaylaştırmak için karşılıklı olarak gümrük vergilerinde 90 günlük bir düşüşe gittiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Piyasa tepkisi olumluydu ancak politika belirsizliği yüksek kalmaya devam ediyor. Ticaret politikasında normalleşmeye dönülmesi için daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Çin arasındaki son tarife hamlelerinin büyüme açısından olumlu olduğu kaydedilen açıklamada, bazı riskler şimdilik azalsa da küresel ticaret ortamının kredi koşulları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği belirtildi.

ABD ve Çin yönetimleri, hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen görüşmelerin ardından uzun yıllar sonra ilk kez ticaret konusunda ortak bir açıklamada yayımlamıştı. Söz konusu açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak geçici süreyle tarife indirimine gideceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün süreyle yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği bildirilmişti.