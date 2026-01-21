Haberler

Ryanair CEO'su O'Leary: "Elon Musk, AB kuralları nedeniyle şirketimizi satın alamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, Elon Musk'ın hakaretlerine yanıt vererek, Musk'ın Avrupa Birliği kuralları nedeniyle Ryanair'i satın alamayacağını açıkladı. O'Leary, Starlink kullanımındaki sorunları ve Musk'ın yatırım teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Michael O'Leary, dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın hakaretlerine tepki gösterdi ve Musk'ın Avrupa Birliği (AB) kuralları nedeniyle Ryanair'i satın alamayacağını söyledi.

İrlanda merkezli Ryanair hava yolu şirketinin CEO'su O'Leary, Starlink'i kullanmayı reddetmesinin ardından Musk ile yaşadığı tartışmalar hakkında Dublin'de basın toplantısı düzenledi.

Musk'ın kendisine çok sinirlendiğini ve X platformundan hakaret ettiğini anlatan O'Leary, "Starlink uydu sistemi ile yaklaşık 12 aydır görüşmeler halindeyiz. Bu çok iyi bir sistem." dedi.

Starlink yetkililerinin, Ryanair yolcularının yüzde 90'ının Wi-Fi erişimi için ödeme yapacağına inandığını anlatan O'Leary, "Ne yazık ki, deneyimlerimiz bize yolcularımızın yüzde 10'undan azının bu erişim için ödeme yapacağını gösteriyor. Bu nedenle yılda 150 ile 250 milyon dolar arasındaki maliyetleri karşılayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

O'Leary, Musk'ın Ryanair'i satın almak için teklif verip vermemesi konusunda bir anket yaptığını belirterek, "Biz halka açık bir şirketiz. Musk istediği zaman teklif verebilir. Ancak Avrupa vatandaşı olmayanlar Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin çoğunluk hissesine sahip olamaz." diye konuştu.

Ryanair CEO'su, Musk'ın Ryanair'e yatırım yapmasının X platformundan daha fazla finansal getiri sağlayacağını vurguladı.

Musk, Starlink internet hizmetini Ryanair uçaklarına kurmayı reddetmesinin ardından O'Leary'ye hakaret etmiş ve işten atılması gerektiğini açıklamıştı. Buna karşı O'Leary de Musk'a tepki göstermiş, iki kişi sosyal medyada birbirine hakaret etmişti. Musk, Ryanair'i alıp almama konusunda bir anket başlatmıştı.

AB'de bir hava yolu firmasının işletme lisansına sahip olabilmesi konusunda mülkiyet ve kontrol yapısına ilişkin katı kurallar bulunuyor. AB içinde bir hava yolu şirketinin hisselerinin yüzde 50'den fazlasının AB üye ülkelere veya AB vatandaşlarına ait olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı