Ryanair CEO'su O'Leary: "Elon Musk, AB kuralları nedeniyle şirketimizi satın alamaz"

Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Michael O'Leary, dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın hakaretlerine tepki gösterdi ve Musk'ın Avrupa Birliği (AB) kuralları nedeniyle Ryanair'i satın alamayacağını söyledi.

İrlanda merkezli Ryanair hava yolu şirketinin CEO'su O'Leary, Starlink'i kullanmayı reddetmesinin ardından Musk ile yaşadığı tartışmalar hakkında Dublin'de basın toplantısı düzenledi.

Musk'ın kendisine çok sinirlendiğini ve X platformundan hakaret ettiğini anlatan O'Leary, "Starlink uydu sistemi ile yaklaşık 12 aydır görüşmeler halindeyiz. Bu çok iyi bir sistem." dedi.

Starlink yetkililerinin, Ryanair yolcularının yüzde 90'ının Wi-Fi erişimi için ödeme yapacağına inandığını anlatan O'Leary, "Ne yazık ki, deneyimlerimiz bize yolcularımızın yüzde 10'undan azının bu erişim için ödeme yapacağını gösteriyor. Bu nedenle yılda 150 ile 250 milyon dolar arasındaki maliyetleri karşılayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

O'Leary, Musk'ın Ryanair'i satın almak için teklif verip vermemesi konusunda bir anket yaptığını belirterek, "Biz halka açık bir şirketiz. Musk istediği zaman teklif verebilir. Ancak Avrupa vatandaşı olmayanlar Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin çoğunluk hissesine sahip olamaz." diye konuştu.

Ryanair CEO'su, Musk'ın Ryanair'e yatırım yapmasının X platformundan daha fazla finansal getiri sağlayacağını vurguladı.

Musk, Starlink internet hizmetini Ryanair uçaklarına kurmayı reddetmesinin ardından O'Leary'ye hakaret etmiş ve işten atılması gerektiğini açıklamıştı. Buna karşı O'Leary de Musk'a tepki göstermiş, iki kişi sosyal medyada birbirine hakaret etmişti. Musk, Ryanair'i alıp almama konusunda bir anket başlatmıştı.

AB'de bir hava yolu firmasının işletme lisansına sahip olabilmesi konusunda mülkiyet ve kontrol yapısına ilişkin katı kurallar bulunuyor. AB içinde bir hava yolu şirketinin hisselerinin yüzde 50'den fazlasının AB üye ülkelere veya AB vatandaşlarına ait olması gerekiyor.