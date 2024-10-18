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Rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade başvuruları yağmaya başladı

Rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade başvuruları yağmaya başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde domuz eti kullandığını ortaya çıkardığı Köfteci Yusuf için son günlerde rüzgar tersine dönmeye başlamış ve destek için vatandaşlar soluğu şubelerde almıştı. Domuz skandalının ardından firmanın hiç beklemediği bir şey oldu ve firmaya iade başvuruları yağmaya başladı. Çok sayıda müşterinin buzdolaplarında sakladıkları ürünleri iade etmek için firmanın satış yaptığı platformlarla iletişime geçerek iptal taleplerini ilettikleri öğrenildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde dana eti yerine bazı şubelerinde domuz eti kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf skandalın ardından gelen destek mesajlarıyla adeta rüzgarı tersine çevirmeyi başarmıştı.

MÜŞTERİLER PARALARINI GERİ İSTEMEYE BAŞLADI

Şubeleri yavaş yavaş yeniden dolup taşmaya başlayan Köfteci Yusuf'un hiç hesaba katmadığı bir gelişme yaşandı. Online platformlar üzerinden paketlenmiş et ürünü satışlarında büyük rakamlara ulaşan firmaya domuz eti skandalının ardından iade başvuruları yağdı. Müşteriler paralarını geri istemeye başladı birçok tüketici, satın aldıkları ürünleri iade etmek için sıraya girdi.

Rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a 2. şok! İade başvuruları yağmaya başladı

ESKİ TARİHLİ SİPARİŞLER İÇİN İPTAL BAŞVURULARI KAPATILDI

Müşteriler buzdolaplarında ve dondurucularında sakladıkları ürünleri iade etmek için firmanın satış yaptığı platformlarla iletişime geçerek iptal taleplerini verdi. İade başvurularında önce standart iptal prosedürü uygulansa da, Köfteci Yusuf başvurularla baş edemeyerek online sipariş platformlarını taleplere kapattı. Köfteci Yusuf yapılan eski tarihli siparişler için iptal başvurularını tamamen durdurdu ve yeni bir uygulama başlattı.

Rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a 2. şok! İade başvuruları yağmaya başladı

"ETLERİNİZİN FOTOĞRAFINI ÇEKİP PLATFORMLARA YÜKLEYİN"

Köfteci Yusuf son 15 gün içerisinde verilen siparişler için iade taleplerini değerlendirmeye başladı. İptal başvurusunda bulunacak müşterilerden, etlerinin fotoğraflarını çekmeleri ve platformlara yüklemeleri istendi. Şartlara uygun olduğu belirlenen ürünler, firma tarafından yönlendirilecek kuryeler aracılığıyla teslim alınıp, iade işlemleri gerçekleştirilecek

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf Ekonomi 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (1)

hakan buyuktekin:

haber sitesi fonlanıyor sanırım.

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