Rusya döviz ve altın alımına yeniden başlayacak

Rusya Maliye Bakanlığı, iç piyasada döviz ve altın alımlarına Haziran 2025’te durdurulan uygulamanın ardından 8 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında yeniden başlanacağını açıkladı. Kararın, artan petrol gelirleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç piyasada döviz ve altın alımlarının Haziran 2025'te durdurulduğu hatırlatılarak, bütçe kuralları çerçevesinde 8 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında yeniden alımlara başlanacağı belirtildi.

Analistler, alımlara yeniden başlanması kararının petrol gelirlerinin artması nedeniyle alındığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ilave kaynak geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
