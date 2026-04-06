Rusya: Ukrayna, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu altyapısına saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu altyapısına İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini ve bölgedeki petrol sevkiyatı altyapısının zarar gördüğünü duyurdu. Saldırılarda sivillerin de zarar gördüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ve Kazakistanlı şirketlerin de ortakları arasında bulunduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, gece saatlerinde Novorossiysk kentine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği belirtilen saldırıya ilişkin bilgilere yer verildi.

Saldırılarda, bölgedeki petrol sevkiyatı altyapısının zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, dört petrol deposunda yangın çıktığı kaydedildi.

Novorossiysk'teki bazı apartmanlar da dahil sivil altyapının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, "Saldırılar nedeniyle çocuklar dahil siviller zarar gördü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Kiev rejimi, uluslararası petrol sevkiyat şirketi CPC'nin tesislerine kasıtlı saldırılar gerçekleştirirken, şirketin ABD ve Kazakistan merkezli hissedarlarına azami zarar vermeyi hedeflemiştir." ifadesi kullanıldı.

Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kente yönelik, İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu

Ünlü isimden Real Madrid'e ziyaret! Arda'nın yanıtı olay oldu

Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Bu maskelerin bedelini ağır ödediler