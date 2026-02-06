Haberler

Rusya'nın uluslararası rezervleri 833 milyar doları aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri ocak ayında 833,5 milyar dolara yükseldi. Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle rezervlerin yarısına erişim dondurulmuştu.

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ocak ayında önceki aya göre yüzde 10,43 artarak 833,5 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Şubat itibarıyla 1 Ocak'a kıyasla yüzde 10,43 artarak 833,5 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı Temmuz 2024'te yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi

Netanyahu'dan Epstein İsrail bağlantısı iddialarına ilk yanıt
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi