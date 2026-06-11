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Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 3,36 azaldı

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Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2025 yılının ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 azalarak 43,1 milyar dolara geriledi. İhracat yüzde 3,4 artarken ithalat yüzde 7 yükseldi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 azalarak 43,1 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi, ocak-nisan dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 135,4 milyar dolara, ithalatı da yüzde 7 artışla 92,3 milyar dolara çıktı.

Böylelikle ülkenin dış ticaret hacmi yüzde 4,83 artarak 227,7 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret fazlası yüzde 3,36 azalarak 43,1 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 11 azalarak 18 milyar dolara gerilerken bu ülkelerden ithalatı yüzde 6,8 artışla 23,8 milyar dolara çıktı.

Ülkenin Asya ülkelerine ihracatı yüzde 8,6 artarak 108 milyar dolara, bu bölgedeki ülkelerden ithalatı da yüzde 7,3 yükselerek 61,9 milyar dolara ulaştı.

Rusya'nın Afrika ülkelerine ihracatı yüzde 11,5 azalarak 6,1 milyar dolara, ithalatı yüzde 5,2 düşerek 1,5 milyar dolara geriledi.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ihracat yüzde 24 azalışla 3,3 milyar dolar olurken bu ülkelerden ithalat yüzde 7,2 artarak 5,1 milyar dolara çıktı.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 70,5 milyar dolarla madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 44,5 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 139,3 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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