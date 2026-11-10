Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak-eylülde 116,8 milyar dolara ulaştı

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Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak 116,8 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ocak-eylül dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,87 artarak 576,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin ihracatı 41,9 milyar dolar artışla 346,5 milyar dolara, ithalatı da 28,3 milyar dolar yükselişle 229,7 milyar dolara çıktı.

Böylelikle Rusya'nın dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemindeki 103,2 milyar dolardan yüzde 13,2 artışla 116,8 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 194,8 milyar dolarla madenler ve madeni ürünler oluştururken ana ithalat kalemini 112,4 milyar dolarla makine, teçhizat ve ulaşım araçları teşkil etti.

Rusya'nın Asya ülkeleriyle dış ticaret hacmi 435,6 milyar dolara yükselirken bu ülkelerin toplam dış ticaretteki payı yüzde 75,6'ya ulaştı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı yüzde 17,5 olarak kaydedilirken bu ülkelerle ticaret hacmi 100,7 milyar dolar oldu.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin toplam dış ticaretteki payı yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşirken bu ülkelerle ticaret hacmi 20,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Afrika ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı ise yüzde 3,4 olurken kıtayla ticaret hacmi 19,4 milyar dolara ulaştı.

Rusya'nın dış ticaretinde Asya ülkelerinin payı, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların ardından artış eğilimini koruyor.

Kaynak: AA