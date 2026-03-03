Haberler

Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa'da dava açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin Rus varlıklarını süresiz dondurma kararına itiraz etmek için Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtığını duyurdu. Dava, uluslararası antlaşmaların ihlal edildiği gerekçesiyle açıldı.

Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) aleyhinde Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rus varlıklarını süresiz dondurma kararına yönelik atılan adıma ilişkin bilgilere yer verildi.

Söz konusu kararın, uluslararası antlaşmalar ve mülkiyetin dokunulmazlık gibi unsurlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nda AB aleyhine dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "tartışmalı" AB kararının, birliğin üyeleri tarafından oy birliğiyle değil, çoğunluk oyuyla kabul edildiği ve bu durumun da usul ihlali anlamına geldiği belirtildi.

AB Konseyi, 12 Aralık 2025'te aldığı kararla Rus varlıklarının süresiz dondurulmasını onaylamıştı.

Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıklarından ötürü oluşan zararı Avrupalı bankalardan telafi etmek için Rusya tahkim mahkemesinde dava da açmıştı. Banka, Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 235 milyar dolar) tazminat talep ediyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
İran'dan son dakika mesajı! 'ABD her şeyi itiraf etti' diyerek duyurdular

İran'dan son dakika mesajı! "ABD itiraf etti" diyerek duyurdular
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen uçaktan kurtulan ABD askerinin yanına koşup bakın ne yaptı
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Gece yarısı kabusu yaşadı!
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar

18 sene sonra maç kazanınca olanlar oldu
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Öğrencisinin öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımları ağlattı