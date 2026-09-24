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Rusya Maliye Bakanlığı, 3 yıllık bütçede savunma ve güvenliği önceledi, vergi teklif etti

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Rusya Maliye Bakanlığı, 2027 bütçesi ile 2028-2029 dönemi tasarısını hükümete sundu. Savunma ve güvenlik finansmanının stratejik öncelik olduğu bütçede açığın üç yılda GSYH'nin yaklaşık yüzde 2'si olması öngörülürken, pasif gelirler için yüzde 13-22 kademeli vergi teklif edildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, savunma ve güvenliğin finansmanını gelecek üç yıllık bütçenin "stratejik önceliği" olarak belirlerken, bütçe gelirlerini artırmaya yönelik çeşitli vergi değişiklikleri teklif etti.

Bakanlık, 2027 bütçesi ile 2028-2029 planlama dönemine ilişkin tasarısını hükümete sundu. Buna göre, federal bütçe açığının söz konusu üç yılda yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2'si seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Savunma ve güvenlik finansmanı bütçenin stratejik öncelikleri arasında yer alıyor. Ayrılan kaynaklar ordunun silah ve askeri teçhizatla donatılması, savunma sanayi şirketlerinin modernizasyonu, askeri personele ödeme ve ailelerine destek için kullanılacak.

Bütçe paketi kapsamında vergi sisteminde de çeşitli değişiklikler önerildi. Temettü, banka mevduatı faizi, menkul kıymet işlemleri ve gayrimenkul satışları gibi "pasif gelirlerin" yüzde 13 ila 22 arasında değişen kademeli gelir vergisi sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Ayrıca sınır ötesi elektronik ticarette yüzde 22 katma değer vergisi uygulanması ve bazı madencilik, metalürji ve gübre şirketlerinin dünya fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan ek gelirlerinin vergilendirilmesi teklif edildi.

Ülkenin bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Kaynak: AA
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