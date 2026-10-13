Haberler

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, yaklaşık 1 trilyon ruble ilave gelir bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, petrol ve doğal gaz gelirleriyle enerji dışı bütçe gelirlerinin bu yıl için belirlenen hedefleri aştığını söyledi. Siluanov, ekonomik büyümenin etkisiyle bu yıl yaklaşık 1 trilyon ruble ilave enerji dışı gelir beklediklerini belirtti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleriyle enerji dışı bütçe gelirlerinin bu yıl için belirlenen hedefleri aştığını belirterek, ilave enerji dışı gelirlerin yaklaşık 1 trilyon rubleye (yaklaşık 11,9 milyar dolar) ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın genel kurulunda yaptığı konuşmada, ülkenin federal bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe gelirlerinin beklentilerin üzerinde seyrettiğine işaret eden Siluanov, "2026 yılına baktığımızda, petrol ve doğal gaz gelirleriyle enerji dışı gelirlerin belirlenen hedefleri genel olarak aştığını görüyoruz. Özellikle ekonomik büyümenin etkisiyle bu yıl yaklaşık 1 trilyon ruble ilave enerji dışı gelir elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

Enerji fiyatlarının yılın ikinci yarısında bütçede öngörülen seviyelerin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Siluanov, bu sayede Ulusal Refah Fonu'na da yaklaşık 1 trilyon ruble kaynak aktarabileceklerini ancak bunun küresel piyasalardaki koşullara bağlı olacağını kaydetti.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştı.

Kaynak: AA
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

"Celal dışarı çık" diyen polisle çatışmaya girdi, sonrası korkunç
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü spiker hakkında soruşturma başlatıldı!

Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Borcunu kapatmak isterken 97 dosya açıldı! IBAN’ını verdi, 4 milyon liraya patladı

Borcunu kapatmak isterken başına gelmeyen kalmadı
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!