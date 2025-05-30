Rusya Maliye Bakanı Enflasyondaki Azalışı Değerlendirdi

Rusya Maliye Bakanı Enflasyondaki Azalışı Değerlendirdi
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, enflasyonun son aylarda azaldığını belirterek, Merkez Bankası'nın para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin zor koşullara rağmen dayanıklılığını ispatladığını vurguladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, enflasyondaki artışın son aylarda azaldığını belirterek, "Rusya Merkez Bankası, para politikasının sıkılığı ve hafifçe gevşetilmesi açısından gerekli kararları vermede fırsatlara sahip olacak." dedi.

Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin zor koşullara rağmen dayanıklılığını ispatladığına işaret eden Siluanov, "Bu tür şoklara karşı bağışıklık geliştirdik. Krizlerde yapacağımızı biliyoruz çünkü buna göre ülkemizde iyi düşünülmüş ve dengeli bir bütçe ve mali politika geliştirildi." diye konuştu.

Siluanov, 2008 krizinde Rus ekonomisinin çift hanelerde küçüldüğünü hatırlatarak, "Pandemi ve jeopolitik gelişmeler neticesinde ekonomi 2022'de yüzde 4 küçüldü. Ardından ekonomimiz ve maliyemiz hızla toparlandı." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikasına ilişkin de konuşan Siluanov, "Son aylarda ve haftalarda, enflasyondaki artış oranının azaldığını görüyoruz. Bu iyi bir durum. Rusya Merkez Bankası, para politikasının sıkılığı ve hafifçe gevşetilmesi açısından gerekli kararları vermede fırsatlara sahip olacak." şeklinde konuştu.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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