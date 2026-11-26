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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kocaeli'de açılan TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nın, Türkiye ile Rusya arasında sanayi ve teknoloji alanlarında yeni ortak projelere zemin hazırladığını söyledi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Novak, Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun vadeli işbirliğine yönelik politikaları sayesinde hayata geçirildiğini belirtti.

Fabrikanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemine işaret eden Novak, "Tesisin açılması, Rusya ile Türkiye arasındaki sanayi ve teknoloji alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor, ham maddelerin ileri düzeyde işlenmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik yeni ortak projelere zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Novak, Rus şirketlerinin teknoloji, üretim deneyimi ve çeşitli bileşenler sunabileceğini, Türkiye'nin ise gelişmiş sanayisi, nitelikli uzmanları ve elverişli ulaşım altyapısına sahip olduğunu anlattı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk maleik anhidrit fabrikasının kurulmasında Tataristanlı mühendis ve uzmanların görev aldığını belirtti.

Fabrikanın açılmasının Türk-Rus işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Minnihanov, "Projenin zorlu uluslararası koşullara rağmen hayata geçirilmesi önemli. Bu, karşılıklı güven, istikrarlı çalışmalar ve tarafların ilgisi sayesinde büyük ölçekli yatırım projelerinin başarıyla gerçekleştirilebileceğinin somut bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA