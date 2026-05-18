Haberler

Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus hükümeti, değerli metal atıkları ve hurdalarının ihracatına yönelik geçici yasağı 30 Kasım 2026'ya kadar uzattı. Tedbir, ikincil hammaddelerin ülke içinde işlenmesini ve rafineri kapasitelerinin kullanımını hedefliyor.

Rus hükümeti, değerli metal atıkları ve hurdalarının ihracatına yönelik geçici yasağın 30 Kasım 2026'ya kadar uzatıldığını bildirdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, değerli metal atıkları ve hurdalarının ülkeden çıkarılmasına yönelik geçici yasağın 6 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.

Buna göre, Kasım 2025'te yürürlüğe giren ve 31 Mayıs'ta sona erecek kısıtlamalar 30 Kasım'a kadar uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin değerli metal içeren önemli miktarda ikincil ham maddenin işlenmek üzere ülke içinde tutulmasını ve Rus rafineri işletmelerinin üretim kapasitelerinin daha fazla kullanılmasını sağladığı ifade edildi.

Kısıtlamalar kapsamında, değerli metallerin yanı sıra, iç piyasa açısından önemli görülen değerli metallerin çıkarılması amacıyla kullanılan elektronik ürünlere ait atık ve hurdaların ihracatı da askıya alınacak.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar