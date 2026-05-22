Rusya, Ermenistan'dan gelen sebze ve meyveleri "sorunlu" buldu

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi Başkanı, Ermenistan'dan ithal edilen meyve ve sebzelerde sorunlar tespit ettiklerini belirterek, denetim sonuçlarına göre karar vereceklerini açıkladı.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Ermenistan'dan ithal ettikleri meyve ve sebzede sorunlar saptadıklarını söyledi.

Dankvert, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ermenistan'dan çiçek ithalatına kısıtlama getirmesini değerlendirdi.

Ermenistan'daki işletmelere yönelik denetime devam edeceklerini belirten Dankvert, "Mesele şu ki sorunlarımız sadece çiçeklerle sınırlı değil. Sebze ve meyvelerde de sorun yaşıyoruz. Bu denetimin sonuçlarına göre karar vereceğiz." dedi.

Rusya, Ermenistan'dan çiçek ithalatına bugün itibarıyla geçici kısıtlama getirmişti.

Son dönemde, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
