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Rusya'dan doğal gaz açıklaması: Dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapmayı planlıyoruz

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok ülke tarafından yaptırım uygulanan Rusya, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Darboğazdan çıkmak için elindeki doğal gaz kozunu oynayan Rusya, gaz satışıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelere gaz satışını ruble ile yapmayı planladıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 28 gündür devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırımları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Rusya da karşı hamlelerde bulunuyor. Avrupa'nın gaz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Rusya'nın elindeki en büyük koz ise doğal gaz.

Yaptırımlara karşı gaz fiyatlarını artırmakla tehdit eden Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." dedi. Rus lider, yabancı ülkelerin Rus mal varlıklarını dondurmasının güveni zedelediğini ifade etti.

Rus hükümeti, mart ayının ilk haftasında borçlarını Rus Rublesi ile ödeyeceğini açıkladığı dost olmayan ülkeler listesini onayladı. Türkiye'nin yer almadığı listede; Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Mikronezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Putin, Rusya, Ekonomi, Güncel, Haberler

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