Rusya'dan Avrupa'yı donduracak rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz akışını kestiler

Bu kış Avrupa için oldukça sert geçecek gibi görünüyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın yaptırımlar kaldırılıncaya dek Avrupa'ya gaz satışını durdurduğunu duyurdu.

Financial Times'ta yer alan habere göre; Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini açıkladı.

YAPTIRIMLAR KALDIRILINCAYA KADAR DEVAM EDECEK

Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklama ile gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceği duyuruldu.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA ANINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapanırken Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem görerek yüzde 26'dan fazla artış gösterdi.

RUSYA: YAŞANAN PROBLEMLERİN SEBEBİ BATILI ÜLKELER

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışının durması ile ilgili açıklamada bulundu. Peskov açıklamasında, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar" dedi.

"GAZ AKIŞI YENİDEN SAĞLANABİLİR"

Yaptırımların, Alman Siemens şirketinin Portovaya gaz istasyonunda sürdürdüğü bakım çalışmalarını zorlaştırdığını da belirten Peskov, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar. Gaz akışındaki sorunların başka bir neden yok" dedi. Peskov ayrıca, yaptırımların kaldırılması halinde, onarımların kolaylıkla tamamlanabileceğini ve akışın yeniden sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

SÜRESİZ OLARAK DURDURDU

Rus petrol şirketi Gazprom, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Kuzey Akım 1 gaz boru hattından Avrupa'ya gaz akışının durdurulduğunu açıklamasının ardından, 3 günlük süre zarfında türbinlerin bakımlarının gerçekleşemediğini duyurmuştu. Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, yağ sızıntısı nedeniyle türbinlerin bakımlarının ancak Kanada'daki fabrikada mümkün olduğunu söyleyerek, "Bugün Siemens'in gaz kompresör ünitelerinin bakımlarını gerçekleştirme fırsatı neredeyse hiç yok. Bu sorun ancak Kanada'daki fabrikada çözülebilir" demişti.