Rus Turistler Samsun'u Keşfediyor

Rus turistlerin Samsun ilgisi artıyor

Kruvaziyerle gelen 990 Rus turist, Samsun'u keşfe çıktı

Astoria Grande kruvaziyeri sezonun ikinci seferini yaptı

SAMSUN - Karadeniz turizminin yükselen destinasyonlarından biri olan Samsun, Astoria Grande kruvaziyeri ile bu sezon ikinci kez 990 Rus turisti ağırladı. 14 Mayıs'ta Amasra'dan hareket eden kruvaziyer, 441 mürettebat ile birlikte toplam bin 431 kişiyle Samsun Limanı'na demir attı.

Tarihi ve turistik noktalara yoğun ilgi

Samsun'u ziyaret eden turistlerin bir günlük programı kapsamında; Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, alışveriş merkezleri ve Atakum sahili yer aldı. Şehri keşfe çıkan turistler, tarihi ve doğal güzellikleri ilgiyle gezdi.

Samsun kruvaziyer turizminde yükseliyor

Astoria Grande kruvaziyerinin Samsun seferleri, kentin kruvaziyer turizmindeki potansiyelini gözler önüne sererken, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Sezon boyunca düzenli seferlerin yapılması bekleniyor.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan demir alacağı ve Trabzon'a gideceği belirtildi.