Rus Turistler Samsun'u Keşfediyor

Rus Turistler Samsun'u Keşfediyor
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Astoria Grande kruvaziyeri ile Samsun'a gelen 990 Rus turist, şehirdeki tarihi ve turistik yerleri gezerek, bölgenin kruvaziyer turizmindeki potansiyelini artırdı.

Rus turistlerin Samsun ilgisi artıyor

Kruvaziyerle gelen 990 Rus turist, Samsun'u keşfe çıktı

Astoria Grande kruvaziyeri sezonun ikinci seferini yaptı

SAMSUN - Karadeniz turizminin yükselen destinasyonlarından biri olan Samsun, Astoria Grande kruvaziyeri ile bu sezon ikinci kez 990 Rus turisti ağırladı. 14 Mayıs'ta Amasra'dan hareket eden kruvaziyer, 441 mürettebat ile birlikte toplam bin 431 kişiyle Samsun Limanı'na demir attı.

Tarihi ve turistik noktalara yoğun ilgi

Samsun'u ziyaret eden turistlerin bir günlük programı kapsamında; Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, alışveriş merkezleri ve Atakum sahili yer aldı. Şehri keşfe çıkan turistler, tarihi ve doğal güzellikleri ilgiyle gezdi.

Samsun kruvaziyer turizminde yükseliyor

Astoria Grande kruvaziyerinin Samsun seferleri, kentin kruvaziyer turizmindeki potansiyelini gözler önüne sererken, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Sezon boyunca düzenli seferlerin yapılması bekleniyor.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan demir alacağı ve Trabzon'a gideceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Ekonomi
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