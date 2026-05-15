Haberler

Rus ekonomisi 3 yılın ardından ilk kez küçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ekonomisi, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 küçülerek 2023'ten bu yana ilk kez çeyreklik daralma kaydetti. Rosstat verilerine göre, daralma bakanlık tahmininden daha iyi gerçekleşirken, mart ayında toparlanma sinyali görüldü.

Rus ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde senelik bazda yüzde 0,2 küçülerek 2023'ten bu yana ilk kez çeyreklik daralma kaydetti.

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Rusya'nın GSYH'si yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,2 geriledi.

Bu veri, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının daha önce açıkladığı yüzde 0,3'lük daralma tahminine kıyasla daha olumlu gerçekleşti.

Rus ekonomisi son olarak 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda küçülmüş, GSYH yüzde 0,8 gerilemişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının aylık verilerine göre, ülkede GSYH ocakta yıllık bazda yüzde 1,8, şubatta yüzde 1,1 azalırken, martta yüzde 1,8 arttı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ekonomiye ilişkin düzenlenen toplantıda, martta yaşanan toparlanmaya işaret ederek, "Başlayan olumlu dinamiğin güçlenmesi, daha fazla sektör ve alanı kapsaması yani ekonomik büyümenin daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankası, ülkede özellikle son 2 yıldır hızla yükselen enflasyon nedeniyle ekonominin soğuması için çeşitli adımlar atıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

Stada geldikleri anda taşlı ve yumurtalı saldırıya uğradılar
Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltı süresi uzatıldı: Pazar gününe kadar sorgulanacak
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi

G.Saraylı futbolculara karşı bu atkıyı açtı, sonrasında olanlara bakın
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı