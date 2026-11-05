Rostov Valisi Slyusar, İHA saldırıları nedeniyle 3 limanda faaliyetlerin durduğunu bildirdi

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Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle bölgedeki üç limanda faaliyetlerin fiilen durduğunu bildirdi.

Slyusar, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rostov, Taganrog ve Azak limanlarının Ukrayna'nın saldırılarından ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Saldırılarda rıhtımların, depolama tanklarının ve diğer liman altyapısının hasar gördüğünü aktaran Slyusar, limanlardaki faaliyetlerin fiilen durduğunu söyledi.

Slyusar, faaliyetlerin durmasına rağmen liman işletmelerinin personel maaşları, kira ve kredi ödemelerini sürdürmek zorunda kaldığını belirterek, bu durumun şirketlerin mali yapısını hızla kötüleştirdiğini ifade etti.

Üç limanda yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığını kaydeden Slyusar, işletmelerin nitelikli personeli kaybetmemek amacıyla toplu işten çıkarmalara başvurmadığını dile getirdi.

Liman işletmelerine federal düzeyde destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Slyusar, vergi ödemelerinin ertelenmesi, düşük faizli kredi imkanlarının sunulması ve kira ödemelerine geçici muafiyet getirilmesi önerilerinde bulundu.

Slyusar, kapsamlı destek önlemleri alınmaması halinde Rostov bölgesindeki limancılık sektörünün tamamen kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Rostov bölgesinde, Ukrayna'nın, liman altyapısına ve ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle 28 Ağustos'ta bölgesel olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: AA