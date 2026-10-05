Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Zaporijya NGS'e saldırıda nükleer tehdit yok dedi

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) laboratuvar binası ile radyoaktif atık işleme tesisine saldırı düzenlediğini, nükleer güvenliğe yönelik tehdit bulunmadığını bildirdi.

Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın gece düzenlediği saldırıda santralin 4'üncü ve 5'inci güç ünitelerinin yakınındaki laboratuvar binası ile radyoaktif atık işleme tesisinin hedef alındığını belirten Likhachev, her iki binanın çatısının hasar gördüğünü aktardı.

Likhachev, saldırıda yaralanan olmadığını ve nükleer güvenliğe yönelik tehdit oluşmadığını ifade etti.

Zaporijya NGS yönetiminden yapılan açıklamada da saldırılar doğrulanırken, güç ünitelerine yakın tesislerin hedef alınmasının altyapı ve personel açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA