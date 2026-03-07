Romanya çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma

Romanya menşeli ve çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli söz konusu ürün ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin Romanya çıkışlı ithalatla etkisiz kılındığına yönelik yerli bir firma tarafından yapılan başvurunun ardından Bakanlıkça inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca soruşturma açılmasına karar verildi.