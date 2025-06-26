Romanya'da Demiryolu Modernizasyon İhalesini IC İçtaş-Rotary Konsorsiyumu Kazandı

Romanya Ulusal Demiryolları Şirketi CFR SA tarafından Craiova, Drobeta Turnu Severin ve Caransebe? şehirlerini birbirine bağlayan demiryolu hattının yenilenmesine yönelik ihaleyi, IC İçtaş-Rotary Constructii MentenantA S.A. konsorsiyumu kazandı.

IC İçtaş İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, yatırım projesi kapsamında tasarım ve inşaat sözleşmesi imzalanan projeyle hattın Drobeta Turnu Severin-Baile Herculane arasındaki 42 kilometrelik bölümde ray sistemlerinin yanı sıra peronların, elektrik, sinyalizasyon ve güvenlik altyapısı yenilenecek.

Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021-2027 Ulaştırma Programı kapsamında hayata geçirdiği ve yaklaşık 460 milyon avro değerindeki proje, ülkenin ulaştırma altyapısı geliştirme sürecinde önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Yatırımın, Romanya'nın ekonomik rekabet gücünü artırması, ülkenin Avrupa ulaşım ağının entegrasyonunun sağlanması ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden modern, güvenli ve verimli bir demir yolu altyapısı oluşturmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Proje kapsamında, hattın ilgili bölümlerinde altyapı, 22,5 ton dingil yükü ve 740 metreye kadar tren uzunluğu için uygun hale getirilecek. Hat üzerinde yer alan yedi tünel ve 23 köprünün modernizasyonu ve istasyonlarda gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda hat geometrisi iyileştirilerek güvenlik ve verimlilik daha da artırılacak. Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin modernize edilmesinin yanı sıra ses yalıtım panelleri ve gürültü azaltıcı alternatif çözümler uygulanacak.

Tüm bu iyileştirmelerle, Avrupa demir yolu koridorunun söz konusu segmentinde trafik ve kapasite açısından önemli bir artış elde edilmesi hedefleniyor.

"Dünyanın önde gelen altyapı projelerinde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilir ve modern altyapı projelerine imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Dönmez, yeni pazarlarda büyüme stratejileri doğrultusunda, öncelik verdikleri bölgeler arasında yer alan Avrupa'da yeni bir projeye daha başlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Söz konusu ihalenin konsorsiyumun bu alandaki gücünün ve uzmanlığının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Avrupa ulaşım ağında stratejik öneme sahip bu hattın modernizasyonunda, demir yolu altyapı projelerindeki deneyimimizi ve kaliteye verdiğimiz önceliği bir kez daha ortaya koyacağız. Farklı coğrafyalarda projelere imza atarak Türk Mühendisliğini temsil eden öncü markalar arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın önde gelen altyapı projelerinde ülkemizi temsil etmeye devam edecek."