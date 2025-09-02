Haberler

ROKETSAN, Defense News Top 100 Listesi'nde 71. Sırayı Korumayı Başardı

ROKETSAN, Defense News Top 100 Listesi'nde 71. Sırayı Korumayı Başardı
Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ROKETSAN, Defense News tarafından açıklanan dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi listesinde 71. sırada yer alarak bu unvanını korudu. Genel Müdür Murat İkinci, bu başarının milli savunma sanayinin küresel ölçekteki yükselişini kanıtladığını belirtti.

ROKET Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN), Defense News Top 100 Listesi'nde 71'inci sıradaki yerini korudu.

Savunma sanayi sektörünün önde gelen yayınlarından Defense News, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketini açıkladı. ROKETSAN tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin yer aldığı Defense News Top 100 listesinde bu yıl da yerimizi koruyarak 71'inci sırada yer aldık. Milli teknolojilerimizle ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

'BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli savunma sanayimizin küresel ölçekteki yükselişini bir kez daha kanıtlayan Defense News Top 100 listesinde bu yıl da 71'inci sırada yerimizi aldık. Ülkemizi dünyanın en prestijli savunma sanayi listelerinde temsil etmekten büyük gurur duyuyor, bu başarıyı mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

