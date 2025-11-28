Haberler

Rize'de Hamsi Fiyatları 50 Liraya Geriledi

Rize'de Hamsi Fiyatları 50 Liraya Geriledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50 liradan satılmakta. Balıkçılar, bu yıl hamsi bolluğu yaşandığını belirtiyor.

Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında hamsi 50, barbun 250, mezgit 150, tırsi 125, istavrit ise 75 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Nevzat Sümer, AA muhabirine, hamsinin kilogramını son haftalarda 50 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Bol bereketli bir gün geçiyor. Arz talep meselesi inşallah vatandaşımız da alır. Bu sene hamside bolluk var inşallah bu şekilde devam eder. Bu sene herkes hamsiye doydu." diye konuştu.

Balıkçı Yemen Çelik de fiyatların çok uygun olduğunu vurgulayarak, ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini dile getirdi.

İl dışındaki çocuklarına hamsi göndermek için alışveriş yaptığını aktaran Ali Akyol ise "Ankara ve Yalova'da çocuklarımız var. Hamsi almaya geldik çok güzel hamsi var bu sene şükürler olsun. Karadeniz'in bir numaralı yiyeceği hamsi. Fiyatı da 50 lira, herkese tavsiye ediyoruz hamsiyi. İki kasa aldık çocuklara göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.