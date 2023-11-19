Rize-Artvin Havalimanı'nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 2023'ün ilk 10 ayında 863 bin 803 kişi kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 86 bin 255 kişi kullandı. Havalimanına Ekim ayında 642 uçak iniş ve kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı 1 Ocak Tarihinden 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçen 10 aylık sürede toplamda 863 bin 803 kişi kullandı. - RİZE