Rize-Artvin Havalimanını 11 ayda 946 bin 698 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 2023'ün ilk 11 ayında 946 bin 698 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 82 bin 895 kişi kullandı. Havalimanına Ekim ayında iç hatlarda 640 iken dış hatlarda 7 uçak iniş-kalkış yaparak toplamda 647'ye ulaştı. Rize-Artvin Havalimanı 1 Ocak tarihinden 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçen 11 aylık sürede toplamda 946 bin 698 kişi kullandı. - RİZE