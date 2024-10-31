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Rize-Artvin Havalimanı Aydınlatma Sistemi CAT-2 Seviyesine Yükseltildi

Rize-Artvin Havalimanı Aydınlatma Sistemi CAT-2 Seviyesine Yükseltildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Havalimanındaki alçak görüş koşulları için ek ILS cihazı kurulumu da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nın coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olmasının yanı sıra sis ve yoğun yağışlı bir bölgede bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle uçakların güvenli iniş ve kalkışı için çalışma yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, havalimanı pistinde bulunan aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların inişine imkan sağlayan CAT-2 seviyesine getirildiğini, sistem montajının tamamlandığını ve test çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uraloğlu, ayrıca Rize-Artvin Havalimanı'nda düşük görüş mesafesi olduğu zamanlarda uçakların hassas bir şekilde piste yaklaşmasını sağlayan mevcut ILS cihazına ek ikinci ILS cihazı kurulumunu da kasımın sonuna kadar yapacaklarının altını çizdi.

Kurulum için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanlarımızı bulundukları coğrafi şartlar doğrultusunda modernize etmeye devam ediyoruz. ILS cihazları zorlu coğrafyalarda hizmet veren havalimanları için büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında, uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla iniş yapmasını sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Ekonomi

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