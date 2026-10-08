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Rızaoğlu Yatırım Erzincan OSB'de 100 milyon dolarlık yatırımla 6 tesis kuracak

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Rızaoğlu Yatırım Erzincan OSB'de 100 milyon dolarlık yatırımla 6 tesis kuracak
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İranlı Rızaoğlu Yatırım ve Makina Ticaret AŞ, Erzincan OSB'de yaklaşık 100 milyon dolarlık entegre sanayi yatırımı başlattı. Proje kapsamında 6 üretim tesisi kurulacak; ilk yıl 500, üçüncü yılın sonunda 1.100, beşinci yılın sonunda 1.500 kişiye doğrudan istihdam hedefleniyor.

İranlı Rızaoğlu Yatırım ve Makina Ticaret AŞ tarafından Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 100 milyon dolarlık entegre sanayi yatırımı başlatıldı.

Metal işleme, bakır ürünleri ile havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVACR) sektörlerine yönelik yatırım kapsamında 6 üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında bakır boru, bakır tel ve alüminyum tel ile havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının üretilmesi hedefleniyor.

Haziran ayında üretime başlaması planlanan tesislerin inşaat çalışmalarında 65 kişinin görev yaptığı belirtildi.

Yatırımın ilk yılında yaklaşık 500, üçüncü yılın sonunda 1.100, beşinci yılın sonunda ise 1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Üretilecek ürünlerin Türkiye iç pazarının yanı sıra başta Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

Yatırımın hayata geçirilmesine yönelik Ankara'da çeşitli temaslarda bulunulduğu, yatırım sürecinin hızlandırılması ve teşvik imkanlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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