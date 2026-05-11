Rheinmetall ve Deutsche Telekom'dan stratejik savunma ittifakı

Alman savunma şirketi Rheinmetall, Deutsche Telekom ile birlikte sivil hedeflere yönelik dron saldırılarına karşı yeni bir savunma sistemi geliştirecek. Sistem, fiziksel tehditlerin yanı sıra siber saldırılara karşı da önlemler alacak.

Rheinmetall tarafından yapılan açıklamada, geliştirilecek sistemin yalnızca fiziksel tehditleri değil, aynı zamanda siber saldırılara karşı alınacak önlemleri de kapsayacağı bildirildi.

Savunma mekanizmasında geleneksel uçaksavar toplarının yerine bozucu sinyaller, önleyici dronlar ve ileri aşamalarda lazer sistemleri gibi dijital teknolojilerin kullanılacağı belirtilen açıklamada, Deutsche Telekom'un mobil şebeke, bulut bilişim ve veri analizi alanındaki uzmanlığını sağlayacağı, Rheinmetall'in ise sensör sistemleri, efektörler ve otonom sistemlerin yönetiminden sorumlu olacağı kaydedildi.

Deutsche Telekom, halihazırda baz istasyonlarına monte edilebilen özel sensörler aracılığıyla, uzaktan kumanda sinyallerini takip ederek dronların konumunu tespit edebiliyor. Söz konusu teknoloji, son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sırasında güvenliği sağlamak amacıyla başarıyla kullanılmıştı.

Açıklamada, projeyle "enerji santralleri, lojistik merkezler ve stratejik kamu tesisleri gibi sivil yapıları modern hava tehditlerine karşı güvence altına almanın" hedeflendiği vurgulandı.

İşbirliğine ilişkin diğer teknik detayların ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

"Halkın güvenlik endişelerini azaltmaya katkıda bulunuyoruz"

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dronların oluşturduğu tehdidin artık yüksek derecede dijital olduğunu belirterek, "Bu nedenle etkili bir savunma; sensörlerin, efektörlerin ve güvenli iletişim ağlarının kusursuz bir kombinasyonunu gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Deutsche Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Tim Höttges ise egemenliğin somut adımlarla oluştuğunu kaydederek, "Konnektivite ve veri analizi gücümüzle dron savunmasını yeni bir seviyeye taşıyoruz. Rheinmetall ile birlikte halkın güvenlik endişelerini azaltmaya katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Son hamlesiyle AK Parti saflarına geçeceği kesinleşti

