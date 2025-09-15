Rheinmetall, Lürssen Group'un Savaş Gemisi Üretim Bölümünü Satın Alıyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall, Almanya Bremen merkezli Lürssen Group'un savaş gemisi imalatı yapan bölümünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın kuzeyindeki liman kenti Bremen'de bulunan Lürssen Group, savaş gemisi üreticisi Naval Vessels Lürssen (NVL) şirketi için Rheinmetall'in satın alma teklifini kabul etti.

Satın almayla Rheinmetall, portföyünü denizcilik gemi inşasını da içerecek şekilde genişletmeyi hedefliyor. Satın almanın finansal detaylarına ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Satın alma işlemlerinin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip NVL'nin Almanya'nın kuzeyinde 4 tersanesi ve dünya çapında tesisleri bulunuyor. NVL, dünya çapında yaklaşık 2 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 1000 gemi inşa eden şirket, bunları değişik ülkelerde donanma ve sahil güvenlik güçlerine teslim etti.

Bu arada, satın alma haberinin ardından Rheinmetall hisseleri yüzde 2,4'ten fazla değer kazanarak 1934 avro seviyesine yükseldi. 2020'de şirketin hisse değeri 60 avronun altındaydı.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa'daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken bu da Alman silah üreticisi Rheinmetall'in satışlarının artmasına sebep oluyor.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasından beri ordularını güçlendirmek için yarışıyor.

Almanya'da 6 fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. Alman şirket ayrıca Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da üretim yapıyor. Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri de üretiyor.

Rheinmetall, geçen ay Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını açtı. Almanya'nın kuzeyinde bulunan tesis, 2027'ye kadar yılda 350 bin top mermisi üretebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.